В Багратионовском районе 11-летний школьник спас первоклассника, получившего разрыв селезёнки

Об этом LiveKenig рассказали сам школьник и мама пострадавшего. В Багратионовском районе шестиклассник спас семилетнего мальчика, который упал с велосипеда и получил серьёзную травму.

Ученик 6 класса Б школы 'Южная' Ваня Загребельный возвращался домой после занятий. История произошла 29 сентября. Ребёнок плакал и корчился от боли. Недалеко от территории школы он заметил мальчика, который лежал на земле, рядом валялся велосипед.

Мимо шли люди, но к нему никто не подходил, — рассказал Ваня. 'Мальчик животом лежал прямо на ручке велосипеда. Попробовал его поднять, но он даже не мог держаться на ногах. — Я решил узнать, что случилось и как он себя чувствует. Тогда я взвалил его на плечо и понёс в школу. Ему было очень больно и плохо. Там дежурные и учителя вызвали скорую помощь и позвонили его маме'.

Как оказалось, это был первоклассник той же школы — семилетний Женя Копцев. Всё время до приезда скорой помощи Ваня сидел с мальчиком и подбадривал его. Приехавшие на вызов врачи констатировали у пострадавшего серьёзные травмы — разрыв селезёнки и внутреннее кровотечение.

Фото: предоставлено Натальей Копцевой Первоклассник Женя Копцев.

Когда я примчалась в школу, увидела, что сын лежит на стульях и кричит от боли не своим голосом. 'Мне сказали срочно принести документы Жени. Нас повезли в Детскую областную больницу. Я была в ужасе. Врачи сказали, что у него разрыв селезёнки, ушиб почек', — говорит Наталья Копцева.

Врачи сказали, что если бы он сразу не попал на операционный стол, то история могла бы закончиться печально. В тот же день Женю прооперировали, селезёнку зашили.

В тот день после занятий Женя пришёл домой, но около квартиры вспомнил, что забыл в классе шапку. Уже на следующий день ребёнку стало лучше, и он объяснил, как всё произошло.

— В подъезде стоял его спортивный велосипед. 'У меня старший сын занимается паркуром, — объяснила Наталья. По дороге сильно разогнался, увидел бордюр, хотел перепрыгнуть через него, но не смог. Женя сел на него и помчался обратно в школу. После этого не смог подняться'. Упал и ударился об руль животом.

От физкультуры его освободили, но в школу он уже ходит и чувствует себя лучше. Женя пробыл в больнице до середины октября.

Фото: предоставлено Александром Загребельным Ваня Загребельный.

'Мы, наверное, позже всех об этом узнали. По словам отца Вани, сын не очень-то хочет рассказывать об этой истории. Ваня ничего не говорил и героем себя совсем не чувствует', — сказал журналистам папа шестиклассника Александр Загребельный.

'Я его спросила, о чём он мечтает — может, хочет какую-то вещь или игрушку, может быть, сладкий подарок', — говорит Наталья. Наталья Копцева хотела поблагодарить Ваню за спасение сына. Но маленький герой категорически отказался от благодарности: 'Мне ничего не нужно, у меня всё есть'.

Материал к публикации подготовил