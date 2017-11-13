Росгвардия: автомобиль, остановленный у АЗС на Литовском валу, простоял там двое суток (видео)

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали подозрительный автомобиль на территории АЗС.

Сотрудников заправочной станции обеспокоило, что иномарка припаркована в непосредственной близости к площадке слива топлива. По уточнённым данным, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на территории заправки, в неположенном месте, на протяжении уже двух суток стоит подозрительный автомобиль Audi 100.

Решается вопрос об эвакуации автомобиля с территории, не предназначенной для парковки личного автотранспорта. В результате осмотра подозрительных и опасных предметов и веществ обнаружено не было.

На место выехали взрывотехники Росгвардии. 13 ноября поступило сообщение, что возле АЗС 'Роснефть' стоит якобы заминированная машина Audi.

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