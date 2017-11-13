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Почтальон, защитившая сумку с пенсиями от грабительницы с молотком, до сих пор находится в больнице
13-11-2017 12:58  
» » Почтальон, защитившая сумку с пенсиями от грабительницы с молотком, до сих пор находится в больнице

Почтальон, защитившая сумку с пенсиями от грабительницы с молотком, до сих пор находится в больнице

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба филиала ФГУП  'Почта России'. Почтальон, на которую напала женщина с кухонным молотком в Черняховске 3 ноября, до сих пор находится в больнице.  

Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время почтальон находится в больнице под наблюдением врачей.  

  'Руководством калининградского филиала 'Почты России' и Черняховского почтамта принято решение о поощрении сотрудницы за проявленную смелость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей', — пояснила руководитель пресс-службы Татьяна Бекенова.

Устанавливаются все детали произошедшего. Сотрудники филиала подали заявление в правоохранительные органы.   Пока нападавшая женщина, которая скрылась с места преступления, не задержана.

Она добросовестный, ответственный работник, мать двоих детей. 'Пострадавшая Ирина Ермаченкова работает в 'Почте России' в течение нескольких лет.   Директор УФПС Калининградской области Сергей Аронов уже навестил почтальона, она чувствует себя удовлетворительно, в настоящее время находится под наблюдением врачей', — пояснили в пресс-службе.

Несмотря на травмы, почтальон сумела удержать сумку и сохранить государственные деньги. Неизвестная женщина напала на 29-летнюю сотрудницу 'Почты России', разносившую пенсии, и избила её в подъезде молотком для отбивания мяса. Её доставили в Черняховскую больницу с сотрясением мозга, многочисленными ссадинами и гематомами головы, лица и конечностей.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Почтальон защитившая сумку с пенсиями от грабительницы с молотком до сих пор находится в больнице
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Почтальон, защитившая сумку с пенсиями от грабительницы с молотком, до сих пор находится в больнице