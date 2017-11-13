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» » В Советске покупательница, поскользнувшаяся на мокрой плитке, просит взыскать с директора магазина 600 тыс. рублей

В Советске покупательница, поскользнувшаяся на мокрой плитке, просит взыскать с директора магазина 600 тыс. рублей

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. В Советский городской суд поступило исковое заявление от женщины, получившей травму на территории магазина.  

Когда покупательница подходила к полке с продуктами, она поскользнулась на мокрой плитке и упала. В сентябре 2017 года женщина пришла в магазин в Советске с дочерьми. Женщину увезли в больницу, где у неё диагностировали различные телесные повреждения. Дочь пострадавшей вызвала скорую помощь.

Она просит взыскать с магазина компенсацию морального вреда — 600 000 рублей, а также расходы на обследование. Истица полагает, что она получила травму по вине владельца магазина, работники которого не настелили на мокрый пол специальные покрытия, впитывающие влагу.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Советске покупательница поскользнувшаяся на мокрой плитке просит взыскать с директора магазина 600 тыс. рублей
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В Советске покупательница, поскользнувшаяся на мокрой плитке, просит взыскать с директора магазина 600 тыс. рублей