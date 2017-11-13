Независимый новостной бизнес-портал Санкт-Петербурга
13-11-2017 23:45  
В Советске покупательница, поскользнувшаяся на мокрой плитке, просит взыскать с директора магазина 600 тыс. рублей
13-11-2017 17:41  
Суд изъял участок под «стакан» у компании Александра Качановича
13-11-2017 17:23  
Росгвардия: автомобиль, остановленный у АЗС на Литовском валу, простоял там двое суток (видео)
13-11-2017 16:20  
Датчики давления и манометры
13-11-2017 16:12  
В Калининграде на парковке обнаружили тело мужчины
13-11-2017 16:04  
Калининградская область закупит белорусские автобусы к ЧМ-2018
13-11-2017 15:44  
На машине из Калининграда в Африку — 4: как объяснить детям бедуинов, что такое снег и Эйфелева башня
13-11-2017 14:45  
Директора Черкизовского рынка подозревают в организации двух убийств
13-11-2017 14:11  
«Алиханов в Минске»: обзор RUGRAD.EU
13-11-2017 13:50  
Прокуратура: Незаконные действия администрации Немана могут привести к поломке новых очистных сооружений
13-11-2017 13:46  
В Калининграде построят белорусский квартал
13-11-2017 13:42  
Председатель Союза садоводов и огородников области: У СНТ в Калининграде нет будущего
13-11-2017 13:12  
Оргеева: Мы получили письмо из ФСБ о наличии грин-карты у Игоря Рудникова
13-11-2017 13:08  
Почтальон, защитившая сумку с пенсиями от грабительницы с молотком, до сих пор находится в больнице
13-11-2017 12:58  
» » В Калининграде на парковке обнаружили тело мужчины

В Калининграде на парковке обнаружили тело мужчины

В мире
107
0

Пролетарской нашли тело мужчины. В воскресенье, 12 ноября, на ул.   Об этом LiveKenig сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 12:00 на автопарковке в районе дома №125 нашли тело мужчины. Сообщение в следственные органы поступило от диспетчера скорой помощи. Ориентировочно смерть наступила около пяти часов назад. На вид ему около 50 лет.   Предварительная причина — алкогольная интоксикация с переохлаждением.

Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили. Как пояснили LiveKenig в региональном СУ СК РФ, на место выехал следователь СО по Ленинградскому району. Им оказался 25-летний мужчина, не имеющий места регистрации.  Личность погибшего установили.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В Калининграде на парковке обнаружили тело мужчины
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
В Калининграде на парковке обнаружили тело мужчины