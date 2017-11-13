В Калининграде на парковке обнаружили тело мужчины

Пролетарской нашли тело мужчины. В воскресенье, 12 ноября, на ул. Об этом LiveKenig сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 12:00 на автопарковке в районе дома №125 нашли тело мужчины. Сообщение в следственные органы поступило от диспетчера скорой помощи. Ориентировочно смерть наступила около пяти часов назад. На вид ему около 50 лет. Предварительная причина — алкогольная интоксикация с переохлаждением.

Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили. Как пояснили LiveKenig в региональном СУ СК РФ, на место выехал следователь СО по Ленинградскому району. Им оказался 25-летний мужчина, не имеющий места регистрации. Личность погибшего установили.

Материал к публикации подготовил