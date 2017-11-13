Независимый новостной бизнес-портал Санкт-Петербурга

Онлайн-проект Novostimb является независимым новостным порталом, основная тематика которого сфокусирована на событиях бизнеса и государственного управления. Здесь регулярно публикуются тематические новости и аналитика региона, а также важные события всероссийского масштаба. Проект объединил представителей бизнеса самого разного масштаба. Редакция здесь часто публикует интервью успешных людей, которых добились успеха и преодолели различные трудности, связанные в ведением бизнеса. Информационный проект предоставляет возможность каждому пользователю стать настоящим ньюсмейкером. Для реализации этой возможности создана форма, в которой можно предложить интересную новость.

Жители Санкт-Петербурга знают, что Стрелка Васильевского острова ежедневно притягивает десятки тысяч туристов или просто жителей города, которые хотят приятно провести время. Неудивительно, что такая активность притягивает внимание малого бизнеса. Из новостей на сайте Novostimb можно узнать, что в определенный период времени городские власти ликвидировали передвижные кофейни и закусочные из этой локации. Такие действия объяснялись тем, что малый бизнес портит вид на исторические достопримечательности. Сегодня этот бизнес начинает возрождаться, но не совсем в стандартном виде. Подробности можно узнать на новостном ресурсе.

В последнее время заведения, в которых можно заказать кальян, пользуются популярностью. Эта ниша бизнеса довольно активно развивается, так как для открытия заведения не требуются значительные ресурсы. Редакция Novostimb отмечает, что в последнее время городские власти Санкт-Петербурга принялись активно регулировать деятельность кальянных. Текущие тенденции показывают, что кальянные лучше не открывать в жилых домах, так как назревает запрет на размещение подобных заведений. Кроме того, каждая кальянная должна иметь хорошую вентиляцию, систему пожаротушения и запасной выход.

Из актуальных новостей на Novostimb можно сделать вывод, что предпринимателям Санкт-Петербурга стоит обратить внимание на состояние пожарной безопасности. В последнее время участились проверки пожарных инспекторов, результаты которых не радуют. Представители проверяющих органов отмечают, что бизнесмены халатно относятся к требованиям пожарной безопасности. Чаще всего отсутствуют пути эвакуации, огнетушители и сама сигнализация.

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