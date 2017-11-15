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В Калининграде на берегу озера нашли мёртвым пропавшего без вести мужчину

В мире
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Емельянова нашли тело мужчины. 7 ноября около озера на ул.   Об этом LiveKenig сообщил источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, погибший числился в полиции без вести пропавшим с 29 октября. Жителя Гвардейского района обнаружили около 16:30.  

Емельянова в состоянии алкогольного опьянения. 27 октября вечером 55-летний мужчина ушёл с работы по ул. Но до дома он так и не доехал. Он направился на остановку общественного транспорта, чтобы сесть на автобус.  

Емельянова. 'Тело 55-летнего мужчины нашли на берегу пруда Мельничного на ул. Смерть мужчины наступила из-за заболевания сердца. На место выезжала следственная группа Московского района регионального СУ СК РФ. На теле отсутствовали видимые признаки насильственной смерти', — пояснили в региональном СУ СК РФ. 

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Калининграде на берегу озера нашли мёртвым пропавшего без вести мужчину
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В Калининграде на берегу озера нашли мёртвым пропавшего без вести мужчину