В День борьбы с сахарным диабетом более 600 калининградцев сделали бесплатные анализы крови

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В Калининградской области более 600 жителей региона во вторник, 14 ноября бесплатно проверили кровь на сахар.

Бесплатный анализ крови для всех желающих – это лишь одно из мероприятий, запланированных в рамках марафона, уточнили в министерстве здравоохранения правительства Калининградской области. В области стартовал недельный марафон здоровья, приуроченный ко Дню борьбы с сахарным диабетом.

Кровь на анализ принимали в мобильном центре здоровья Областного центра медицинской профилактики и реабилитации на площади Победы, а также в ТЦ 'Эпицентр'. В первый же день экспресс-диагностику прошли более 600 жителей региона. Кроме того, пункт по забору крови на определение уровня сахара работал в здании Гурьевского городского округа.

– Человек может просто проходить мимо и зайти в мобильный центр проверить свое здоровье, посмотреть уровень глюкозы. 'Мы проводим эту акцию, чтобы привлечь внимание населения к проблеме сахарного диабета, – отметил заместитель министра здравоохранения региона Денис Кружко. И если сахар повышен, медики обратят на это внимание и порекомендуют обязательно пройти дальнейшее обследование, посетить врача, чтобы пациенту вовремя была скорректирована диета и при необходимости назначено лечение'.

Кроме того, в эти же дни пройдут тематические лекции, семинары, конференции и другие мероприятия, посвящённые борьбе с сахарным диабетом. Бесплатно сдать кровь на сахар в рамках акции можно будут ещё 17,18 и 19 ноября, рассказали в министерстве здравоохранения.

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