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Двое мужчин, женщина и подросток: в Калининграде сбили четверых пешеходов

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Во вторник, 14 ноября, в Калининграде сбили четверых пешеходов.  

Чекистов. Первое ДТП случилось в 11:50 на ул. Она переходила дорогу по 'зебре'. 50-летний водитель Opel сбил 52-летнюю женщину. Об этом LiveKenig сообщил источник в экстренных службах города. В результате наезда пешехода увезли в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами конечностей.  

Куйбышева под колёса машины попал 34-летний мужчина. Вечером в 17:30 на ул. Пострадавшего доставили в больницу с ушибами лица и конечностей. Его на пешеходном переходе сбил 30-летний водитель автомобиля Volkswagen.  

Карла Маркса 34-летний водитель автомобиля Renault сбил 40-летнего пешехода, переходившего дорогу вне 'зебры'. В 22:50 на ул. Его отвезли в БСМП с переломом челюсти. В результате ДТП 40-летний пешеход получил травмы.   Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Мира автомобиль сбил подростка. На пр. 17-летний подросток переходил дорогу по пешеходному переходу. ДТП случилось в 7:35 на пересечении с Каштановой аллеей. С черепно-мозговой травмой и ушибленными ранами бедра и лица пострадавшего увезли в больницу.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Двое мужчин женщина и подросток: в Калининграде сбили четверых пешеходов
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Двое мужчин, женщина и подросток: в Калининграде сбили четверых пешеходов