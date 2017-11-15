Об этом LiveKenig сообщили в региональном СУ СК РФ. В среду, 15 ноября, в Гусеве строитель упал с шестиметровой высоты и получил тяжёлую черепно-мозговую травму.

При проведении строительных работ на одном из объектов в Гусеве с высоты около шести метров упал 59-летний рабочий. 'Сообщение об инциденте поступило днём 15 ноября в Черняховский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калининградской области. Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение', — пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Калининградской области Наталья Гацко. Пострадавшего госпитализировали.

Около полуночи его перевезли в реанимацию Калининградской областной клинической больницы. Источник, близко знакомый с ситуацией, сообщил, что сначала пострадавшего доставили в Гусевскую ЦРБ, однако мужчина был в тяжёлом состоянии — у него диагностировали ушиб головного мозга.

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