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На ул. Театральной автомобиль сбил коляску с ребёнком (обновлено)

В мире
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Театральной сбили ребёнка. На ул. Об этом LiveKenig сообщили очевидец и источник в экстренных службах города. 

Автомобиль Dodge наехал на ребёнка на пешеходном переходе. Авария произошла в 15:00 около дома №42. Подробности аварии уточняются.  На место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

За рулём иномарки была 32-летняя женщина-водитель. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пятилетняя девочка шла с мамой через дорогу по пешеходному переходу. Девочку с переломом ноги доставили в Детскую областную больницу. По предварительным данным, она не убедилась в безопасности и сбила ребёнка. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются подробности аварии. 

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: На ул. Театральной автомобиль сбил коляску с ребёнком (обновлено)
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На ул. Театральной автомобиль сбил коляску с ребёнком (обновлено)