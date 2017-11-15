На ул. Театральной автомобиль сбил коляску с ребёнком (обновлено)

Театральной сбили ребёнка. На ул. Об этом LiveKenig сообщили очевидец и источник в экстренных службах города.

Автомобиль Dodge наехал на ребёнка на пешеходном переходе. Авария произошла в 15:00 около дома №42. Подробности аварии уточняются. На место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

За рулём иномарки была 32-летняя женщина-водитель. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пятилетняя девочка шла с мамой через дорогу по пешеходному переходу. Девочку с переломом ноги доставили в Детскую областную больницу. По предварительным данным, она не убедилась в безопасности и сбила ребёнка. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются подробности аварии.

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