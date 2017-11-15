На ул. Клинической мужчина из ревности ударил ножом соперника (видео)

Клинической произошёл конфликт между двумя мужчинами. Во вторник, 14 ноября, на ул. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Клинической с ножевым ранением госпитализировали 52-летнего мужчину. В 19:00 в дежурную часть поступило сообщение от медиков скорой помощи, что из квартиры на ул. Им оказался 45-летний житель Калининграда. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого.

Во время застолья между ним и вторым гостем произошёл конфликт. Мужчина пришёл в гости к 40-летней женщине. В ходе потасовки злоумышленник взял нож и несколько раз ударил им соперника в грудь. Причиной его стала ревность к хозяйке квартиры.

111 УК РФ ('Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью'). В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по ст.

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