Калининградские пограничники задержали двух дайверов, незаконно добывавших в море янтарь

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе погрануправления. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области задержали двух водолазов, добывающих ночью янтарь в Балтийском море.

Они заранее не уведомили пограничников и, кроме того, нарушили запрет на выход в море в тёмное время суток. В ночь с 13 на 14 ноября в районе Янтарного была задержана лодка, где находились два человека.

У нарушителей было изъято около 4 кг камня. В результате проверки выяснилось, что жители Калининградской области занимались добычей янтаря, используя для этого водолазное снаряжение.

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