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Эксперты назвали три версии крушения самолёта в Хабаровском крае, где погибли шесть человек

В мире
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Об этом сообщает Life. Эксперты выдвинули три версии авиакатастрофы, произошедшей в среду, 15 ноября в Хабаровском крае.

Это и могло стать первопричиной крушения, пишет Life со ссылкой на мнения экспертов. Авиакомпания, которой принадлежал разбившийся близ посёлка Нелькан самолёт Turbolet, полгода назад ввела режим жёсткой экономии.

Межведомственная комиссия, расследующая причины катастрофы, установила, что авиакомпания 'Хабаровские авиалинии' ('Хабавиа') годами не отправляла своих техников на переподготовку и повышение квалификации. Так, по одной из версий, к аварии могло привести некачественное топливо или его нехватка, а также отказ двигателя. У Ространснадзора также есть претензии к перевозчику, в частности, к тому, как организована работа заправочной службы 'Хабавиа', пишет издание.

По его мнению, очень похоже на то, что у лайнера отказал двигатель, возможно, из-за того, что закончилось топливо. Источник в авиационной отрасли изложил свою версию падения самолёта. В таких случаях из-за потери скорости подъёмная сила крыла ослабевает. Ещё, по мнению специалиста, речь может идти о сваливании с воздушного потока.

По сообщению очевидца, сотрудника нельканского аэродрома, борт в воздухе резко завалился набок и направился к земле. 'Турболёт' рухнул в двух километрах от аэродрома назначения, под Нельканом. Это случилось на высоте 600 метров.

Выжила только малолетняя девочка, которая летела без родителей. Погибло шесть человек из семи, летевших тем рейсом. Ребёнка с тяжёлой травмой головы доставили в местную больницу.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Эксперты назвали три версии крушения самолёта в Хабаровском крае где погибли шесть человек
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Эксперты назвали три версии крушения самолёта в Хабаровском крае, где погибли шесть человек