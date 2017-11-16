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Советчанка отсудила у УК более 200 тыс. за потоп в квартире

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. Суд обязал управляющую компанию возместить ущерб, причинённый собственнику квартиры.  

Из-за этого в квартире повредились отделка полов и стен, оборудование электросети, а также испортилось другое имущество. Летом 2017 года квартиру местной жительницы залило из-за засора канализационного стояка.  

Выяснилось, что причина засора — попадание в канализационный стояк посторонних предметов, бытовых отходов и мусора. Женщина обратилась в суд с иском на управляющую компанию.

Всего — 207 755 рублей. Поскольку управляющая компания не предоставила доказательств, что залив квартиры случился по вине собственника, суд взыскал с ООО 'Центр обслуживания жилищно-коммунального хозяйства' материальный ущерб, компенсацию морального вреда, штраф и другие расходы.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Советчанка отсудила у УК более 200 тыс. за потоп в квартире
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Советчанка отсудила у УК более 200 тыс. за потоп в квартире