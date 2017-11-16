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Против водителя, сбившего насмерть мотоциклиста на Советском проспекте, возбудили уголовное дело
16-11-2017 10:38  
» » Против водителя, сбившего насмерть мотоциклиста на Советском проспекте, возбудили уголовное дело

Против водителя, сбившего насмерть мотоциклиста на Советском проспекте, возбудили уголовное дело

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Против водителя внедорожника, сбившего насмерть на Советском проспекте мотоциклиста, возбудили уголовное дело.

Из-за этого автомобиль столкнулся с мотоциклом, 29-летний водитель которого погиб на месте. Как установили полицейские, 17 октября 55-летний водитель Toyota Land Cruiser нарушил правила и выехал со второстепенной дороги прямо, хотя стоял знак 'Движение направо'.  

264 ч. На основании выводов, сделанных по результатам проведённых автотехнических экспертиз, опроса свидетелей и целого комплекса других проверочных мероприятий, следователи возбудили в отношении водителя внедорожника уголовное дело по ст.   3 УК РФ ('Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека').

Мужчина на мотоцикле двигался в сторону центра, стоял первым на светофоре и поехал, как только загорелся зелёный свет. Авария произошла в 14:15. Полиция начала проверку. Он врезался в бок внедорожника и погиб на месте. Позже выяснилось, что водитель иномарки нарушил правила дорожного движения. 

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Против водителя сбившего насмерть мотоциклиста на Советском проспекте возбудили уголовное дело
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Против водителя, сбившего насмерть мотоциклиста на Советском проспекте, возбудили уголовное дело