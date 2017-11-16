Продвижение сайтов
16-11-2017 19:26  
Появилось видео аварии на ул. Театральной, где пострадала пятилетняя девочка
16-11-2017 18:36  
Калининградский областной суд оставил в силе решение о содержании Игоря Рудникова в СИЗО
16-11-2017 17:03  
Госдума одобрила законопроект, возвращающий налог на движимое имущество организаций
16-11-2017 15:00  
Калининградские яхтсмены записали видеопоздравление с днём рождения для мальчика с ДЦП, мечтающего стать капитаном
16-11-2017 14:49  
Игорю Рудникову не удалось оспорить заключение в СИЗО
16-11-2017 14:44  
Власти Советска выделяют волонтёрам землю под приют для бездомных собак
16-11-2017 13:40  
На следующей неделе калининградцам обещают снег
16-11-2017 13:30  
На литовской стороне Куршской косы снесут все незаконные постройки
16-11-2017 13:06  
В мэрии объяснили причину отказа от адаптивных светофоров на площади Василевского
16-11-2017 12:47  
Выходные в Калининграде будут дождливыми
16-11-2017 11:24  
В калининградских электричках запустят услугу "Аудиогид"
16-11-2017 11:18  
Калининградский приют для бездомных животных приглашает на субботник
16-11-2017 11:16  
Советчанка отсудила у УК более 200 тыс. за потоп в квартире
16-11-2017 11:04  
Против водителя, сбившего насмерть мотоциклиста на Советском проспекте, возбудили уголовное дело
16-11-2017 10:38  
» » Калининградский областной суд оставил в силе решение о содержании Игоря Рудникова в СИЗО

Калининградский областной суд оставил в силе решение о содержании Игоря Рудникова в СИЗО

В мире
159
0

Об этом из зала суда сообщает корреспондент LiveKenig. В четверг, 16 ноября, Калининградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Игоря Рудникова на постановление Центрального районного суда о его аресте.

В зале идёт видеотрансляция из СИЗО. На заседании Игоря Рудникова нет. Рудников надеется, что они будут учтены. Он поясняет суду, что вносил дополнения, касающиеся его состояния здоровья. Согласно им, Рудникову по ночам нужно принимать анальгетики. Он просит суд изучить заключения его лечащего врача.  В суде изучают выписки после ножевых ранений, полученные во время нападения на депутата.  

Колоскова. Мать Рудникова заявила, что готова предоставить для отбывания домашнего ареста свою квартиру на ул. Дала согласие на установку необходимого спецоборудования в ней. 

  На суде зачитывают доводы адвоката Рудникова, который говорит, что судом не было учтено состояние здоровья его подзащитного, а также отсутствие судимостей, попыток скрыться от следствия и положительные характеристики.

Прокурор и следователь возражают и просят признать доводы необоснованными.  По словам адвоката, судом не дана оценка применению насилия во время задержания.

б, ч. Игорь Рудников был арестован по обвинению в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального СКР Виктора Леденева (п. 163 УК РФ). 3, ст. Центральным районным судом обвиняемый был арестован 3 ноября 2017 года до 1 января 2018 года. Не исключено, что депутата поместят в следственный изолятор ФСБ в Москве. 

В нём участвовали сотрудники ФСБ, вневедомственной охраны и полиции. 1 ноября правоохранители провели обыск в редакции газеты 'Новые колёса'. По тому же делу задержан экс-заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Александр Дацышин. Депутата и учредителя газеты Игоря Рудникова задержали. Его направили под домашний арест. 

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Калининградский областной суд оставил в силе решение о содержании Игоря Рудникова в СИЗО
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Калининградский областной суд оставил в силе решение о содержании Игоря Рудникова в СИЗО