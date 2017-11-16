Калининградский областной суд оставил в силе решение о содержании Игоря Рудникова в СИЗО

Об этом из зала суда сообщает корреспондент LiveKenig. В четверг, 16 ноября, Калининградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Игоря Рудникова на постановление Центрального районного суда о его аресте.

В зале идёт видеотрансляция из СИЗО. На заседании Игоря Рудникова нет. Рудников надеется, что они будут учтены. Он поясняет суду, что вносил дополнения, касающиеся его состояния здоровья. Согласно им, Рудникову по ночам нужно принимать анальгетики. Он просит суд изучить заключения его лечащего врача. В суде изучают выписки после ножевых ранений, полученные во время нападения на депутата.

Колоскова. Мать Рудникова заявила, что готова предоставить для отбывания домашнего ареста свою квартиру на ул. Дала согласие на установку необходимого спецоборудования в ней.

На суде зачитывают доводы адвоката Рудникова, который говорит, что судом не было учтено состояние здоровья его подзащитного, а также отсутствие судимостей, попыток скрыться от следствия и положительные характеристики.

Прокурор и следователь возражают и просят признать доводы необоснованными. По словам адвоката, судом не дана оценка применению насилия во время задержания.

б, ч. Игорь Рудников был арестован по обвинению в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального СКР Виктора Леденева (п. 163 УК РФ). 3, ст. Центральным районным судом обвиняемый был арестован 3 ноября 2017 года до 1 января 2018 года. Не исключено, что депутата поместят в следственный изолятор ФСБ в Москве.

В нём участвовали сотрудники ФСБ, вневедомственной охраны и полиции. 1 ноября правоохранители провели обыск в редакции газеты 'Новые колёса'. По тому же делу задержан экс-заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Александр Дацышин. Депутата и учредителя газеты Игоря Рудникова задержали. Его направили под домашний арест.

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