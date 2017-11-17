Появилось видео аварии на ул. Театральной, где пострадала пятилетняя девочка

Театральной. Появилось видео наезда на пятилетнюю девочку на ул. Видео опубликовали в YouTube.

Они проходят до середины дороги, а потом их сбивает автомобиль. На кадрах, снятых автомобильным регистратором, видно, как мама с ребёнком переходят дорогу по пешеходному переходу. Женщина шла справа, её задело слегка, а девочку подбросило на капот автомобиля.

Автомобиль Dodge наехал на ребёнка на пешеходном переходе. Авария произошла 15 ноября в 15:00 около дома №42. Они возвращались из бассейна. Мама с девочкой перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу от здания регионального правительства к остановке общественного транспорта, чтобы успеть сесть на автобус до Светлого. Ребёнка доставили в больницу с переломом бедра.

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