"Таскала кур": в Немане мужчина привязал собаку к столбу и избил её доской

Об этом сообщает областная прокуратура. Против 37-летнего жителя Неманского района, избившего собаку, возбудили уголовное дело.
Животное получило различные травмы. В октябре мужчина привязал полуторагодовалую бродячую собаку верёвкой к столбу и не менее десяти раз ударил её деревянной доской. Собака потеряла зрение на один глаз, и ей ампутировали ухо.
Она подобрала её и отвезла к ветеринару для оказания медпомощи. Избитую собаку обнаружила жительница посёлка.
245 ч. Против 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ст. Ему грозит до шести месяцев лишения свободы. 1 УК РФ ('Жестокое обращение с животными').
Одна из собак оказалась как раз обвиняемого. Ранее редакция LiveKenig писала, что волонтёры просят помощи для собак, которых избили хозяева и бросили умирать.
Временно пёс находится в Калининграде, его взяли на временную передержку. 'Джек был также зверски избит в Дубках, пробита голова, глаз тоже пришлось удалить, до сих пор не встаёт на ноги', — сообщает волонтёр.Материал к публикации подготовил Robin.