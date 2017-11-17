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» » "Таскала кур": в Немане мужчина привязал собаку к столбу и избил её доской

"Таскала кур": в Немане мужчина привязал собаку к столбу и избил её доской

В мире
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Об этом сообщает областная прокуратура. Против 37-летнего жителя Неманского района, избившего собаку, возбудили уголовное дело.  

Животное получило различные травмы. В октябре мужчина привязал полуторагодовалую бродячую собаку верёвкой к столбу и не менее десяти раз ударил её деревянной доской.   Собака потеряла зрение на один глаз, и ей ампутировали ухо.

Она подобрала её и отвезла к ветеринару для оказания медпомощи. Избитую собаку обнаружила жительница посёлка.  

245 ч. Против 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ст. Ему грозит до шести месяцев лишения свободы. 1 УК РФ ('Жестокое обращение с животными').

Одна из собак оказалась как раз обвиняемого.  Ранее редакция LiveKenig писала, что волонтёры просят помощи для собак, которых избили хозяева и бросили умирать.

Временно пёс находится в Калининграде, его взяли на временную передержку. 'Джек был также зверски избит в Дубках, пробита голова, глаз тоже пришлось удалить, до сих пор не встаёт на ноги', — сообщает волонтёр.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: "Таскала кур": в Немане мужчина привязал собаку к столбу и избил её доской
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"Таскала кур": в Немане мужчина привязал собаку к столбу и избил её доской