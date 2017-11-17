В Марий Эл столкнулись микроавтобус и лесовоз, погибли 14 человек

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте аварии. В Марий Эл произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза, погибли 14 человек.

В салоне автобуса, по предварительным данным, было 20 человек. По информации из штаба, микроавтобус Mercedes столкнулся с лесовозом КаМАЗ на 74-м километре автодороги регионального значения Р-173 'Йошкар-Ола — Козьмодемьянск', уточняет РИА Новости. 'Признаки жизни не подают 14 пострадавших в результате аварии, еще четверо в тяжелом состоянии госпитализированы', - сказал источник в МЧС, слова которого приводит Интерфакс.

На трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. В Калининградской области 22 сентября произошло ДТП, в котором погибли семь человек.

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