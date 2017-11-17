В Калининграде на Московском проспекте из-за двух ДТП образовалась пробка

Об этом сообщили очевидцы в группе 'Сообщество автомобилистов Калининграда и области' в 'ВКонтакте'. Утром в пятницу, 17 ноября, на Московском проспекте образовалась пробка из-за двух аварий.

По словам водителей, участники ДТП заблокировали полосу. Два легковых автомобиля столкнулись в районе бывшего магазина 'Подарки', затруднив движение в сторону выезда из города. Грига до Ленинского проспекта. Согласно данным сервиса 'Яндекс Пробки', движение затруднено от ул. Скорость движения транспортного потока составляет 5 км/ч.

Кутаисской. Второе ДТП произошло в районе перекрёстка с ул. Транспорт там движется со скоростью 10 км/ч.

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