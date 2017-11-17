Польские пограничники задержали калининградку, не платившую за взятый в лизинг автомобиль

Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сотрудники пограничной службы в Бранёво задержали Renault Megane.

Во время проверки пограничники выяснили, что автомобиль числится в базе данных как утерянный на территории Польши. 43-летняя калининградка приехала на погранпереход на автомобиле Renault стоимостью 35 000 злотых. Оказалось, что иномарка является собственностью лизинговой фирмы, а женщина не вносила платежи за машину.

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