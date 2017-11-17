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Переход дороги на зелёный не обеспечивает безопасность: ГИБДД провела рейд у школ города (видео)

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Полицейские организовали профилактический рейд вблизи школы №56.  

Детей предупреждали, что за нарушения ими ПДД ответственность понесут родители. Около учебного заведения детей младших классов встречали офицеры ГИБДД и ПДН.  

Чтобы не оказаться под колёсами автомобиля, никогда не выбегайте из-за стоящего у тротуара транспорта. 'Учитывая ваш небольшой рост, вы ещё не всегда видите дорожные 'ловушки', поэтому можете в них попасть.   В этой дорожной ситуации и вы не видите автомобиль, и его водитель вас не видит', — пояснил школьникам инспектор ГИБДД.

Они объяснили, что даже переход дороги на зеленый сигнал светофора не обеспечивает безопасность тому, кто спешит и не смотрит по сторонам. Полицейские, проведя детей через дорогу по правилам, рассказали им о трагических случаях на проезжей части.  

За десять месяцев на дорогах погибли 96 человек, 1184 получили ранения. С начала года в области зарегистрировано 1028 ДТП, что на 5,2% меньше, чем в прошлом году. В них пострадали 157 детей. 150 ДТП случилось с участием несовершеннолетних.  

Театральной. 15 ноября около 15:00 пятилетнюю девочку сбила машина на ул. 10 ноября десятилетний мальчик попал под колёса Ford на ул. Ребёнка доставили в больницу с переломом бедра. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Красносельской. Горького автомобиль Toyota сбил десятилетнего мальчика. 2 ноября на ул. У ребёнка перелом ноги. 

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Переход дороги на зелёный не обеспечивает безопасность: ГИБДД провела рейд у школ города (видео)
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Переход дороги на зелёный не обеспечивает безопасность: ГИБДД провела рейд у школ города (видео)