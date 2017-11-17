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Помог снять денег в банкомате: калининградец украл у пенсионерки более 300 тыс. рублей

В мире
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рублей со счёта 80-летней пенсионерки. В Калининграде мужчина подозревается в краже более 300 тыс.   Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Калининградец, воспользовавшись тем, что женщина не знала о нюансах передачи средств, перевёл с её на свой счёт 331 000 рублей. По данным полиции, 19 сентября в одном из супермаркетов на Московском проспекте мужчина предложил пенсионерке помощь в снятии денег в банкомате.   Пропажу денег женщина обнаружила лишь спустя несколько дней.

Сотрудники правоохранительных органов отследили движение денег, установили и опросили очевидцев происшествия, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения. Потерпевшая обратилась в полицию. Им оказался ранее судимый за мошенничество и незаконное хранение наркотиков житель областного центра. 41-летнего подозреваемого задержали.  

159 ч. Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. Ему грозит до шести лет лишения свободы. 3 УК РФ ('Мошенничество в крупном размере'). Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о его аресте.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Помог снять денег в банкомате: калининградец украл у пенсионерки более 300 тыс. рублей
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Помог снять денег в банкомате: калининградец украл у пенсионерки более 300 тыс. рублей