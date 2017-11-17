"Показалось, что землетрясение": на ул. Гагарина у пассажирского автобуса лопнуло колесо и разбилось стекло

Гагарина у рейсового автобуса лопнуло колесо и разбилось стекло. В четверг, 16 ноября, на ул. Об этом LiveKenig рассказала одна из пассажирок.

Пассажирский автобус №146 ехал в сторону Гурьевска. Авария произошла около 16:30. Орудийной у него лопнуло колесо, посыпались осколки стекла. На перекрёстке с ул.

В автобусе разлетелись осколки, был очень сильный удар. 'На минуту показалось, что это землетрясение. Женщина попросила у водителя аптечку, на что тот ответил, что её нет', — рассказала пассажирка. Мужчине, сидевшему возле этого окна, порезало висок, сильно лилась кровь.

От госпитализации он отказался. Некоторые пассажиры остались помогать пострадавшему мужчине. Остальные вышли и пересели на другой транспорт.

Камеры зафиксировали дорожно-транспортное происшествие недалеко от остановки. По сообщению системы '112', вызов диспетчеру поступил от оператора АПК 'Безопасный город'.

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