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» » "Показалось, что землетрясение": на ул. Гагарина у пассажирского автобуса лопнуло колесо и разбилось стекло

"Показалось, что землетрясение": на ул. Гагарина у пассажирского автобуса лопнуло колесо и разбилось стекло

В мире
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Гагарина у рейсового автобуса лопнуло колесо и разбилось стекло. В четверг, 16 ноября, на ул.   Об этом LiveKenig рассказала одна из пассажирок.

Пассажирский автобус №146 ехал в сторону Гурьевска. Авария произошла около 16:30. Орудийной у него лопнуло колесо, посыпались осколки стекла. На перекрёстке с ул.  

В автобусе разлетелись осколки, был очень сильный удар. 'На минуту показалось, что это землетрясение. Женщина попросила у водителя аптечку, на что тот ответил, что её нет', — рассказала пассажирка. Мужчине, сидевшему возле этого окна, порезало висок, сильно лилась кровь.  

От госпитализации он отказался. Некоторые пассажиры остались помогать пострадавшему мужчине.     Остальные вышли и пересели на другой транспорт.

Камеры зафиксировали дорожно-транспортное происшествие недалеко от остановки.  По сообщению системы '112', вызов диспетчеру поступил от оператора АПК 'Безопасный город'.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: "Показалось что землетрясение": на ул. Гагарина у пассажирского автобуса лопнуло колесо и разбилось стекло
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