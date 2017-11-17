Эксперт: каждый четвёртый медицинский диагноз в России ошибочный

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследований общественных организаций по защите прав пациентов. Каждый четвёртый диагноз в российских медучреждениях ставится неверно.

Такой информацией поделился член совета общественных организаций по защите прав пациентов при министерстве здравоохранения РФ, член общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Николай Дронов. Анализ данных патологоанатомов, выявляющих при вскрытии ошибки при постановке диагноза врачами, показал, что каждое четвёртое заключение специалистов о характере заболевания пациента является ошибочным. 'Нам экспертиза качества (медицинского обслуживания) очень нужна, потому что мы знаем, что, по данным наших патоморфологов, каждый четвертый диагноз поставленный, как при вскрытии выясняется, был поставлен неверно', — сообщил Дронов на пресс-конференции в пятницу.

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