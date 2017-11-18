Калининградская полиция задержала иностранца, обокравшего пенсионерку на 205 тысяч рублей

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. В областном центре полиция задержала жителя одной из среднеазиатских стран, укравшего у пожилой калининградки 205 тысяч рублей.

Александра Невского заявила в полицию, что у неё пропали все сбережения, примерно 205 тысяч рублей наличными. Пожилая женщина пояснила, что посторонних в квартиру не впускала. 78-летняя жительница одного из домов по ул.

С девушкой был приятель, гражданин одной из среднеазиатских стран. Однако при выяснении обстоятельств происшествия сотрудники полиции установили, что в гости к пенсионерке заходила её внучка.

Подозреваемый задержан, ведутся следственные действия. Как оказалось, 29-летний мужчина выждал удобный момент и похитил деньги у хозяйки.

Теперь предстоит выяснить, какое имущество злоумышленник на них приобрёл. В пресс-службе УМВД пояснили, что деньги мужчина уже потратил.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

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