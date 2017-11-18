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За сутки в Калининградской области в четырёх ДТП пострадали пять человек (фото)

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Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. В течение суток в четырёх авариях на дорогах области были ранены пять человек.

38-летний мужчина госпитализирован с травмами. Так, 17 ноября в Черняховске на перекрёстке улиц Садовой и Театральной 44-летний водитель Lexus не уступил дорогу пешеходу.

Сибирякова на ул. В тот же день в Калининграде вечером неустановленный автомобиль при повороте с ул. Мальчик получил телесные повреждения, водитель с места происшествия скрылся. Горького наехал на 13-летнего подростка, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Всех, кто обладает какой-либо информацией об автомобиле и водителе, просят сообщить об этом в ГИБДД по телефонам: 8 (4012) 552-511, 552-512. Полиция объявила его в розыск.

В результате он сам и пассажир протараненного автомобиля получили травмы. Вечером того же дня в Багратионовском районе на перекрёстке автодороги Калининград-Долгоруково и автодороги в объезд города Багратионовска 63-летний водитель автомобиля Toyota не обратил внимание на предупреждающий знак и не уступил дорогу Mercedes.

В этой аварии пострадал 39-летний пассажир одной из легковушек. В пятницу в вечернее время на Ленинском проспекте в областном центре водитель автобуса Setra нарушил безопасную дистанцию движения, из-за чего в ДТП столкнулись сразу три автомашины.

Кроме того, были задержаны 11 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.  Всего за сутки в Калининградской области водители и пешеходы нарушили правила дорожного движения в 1242 случаях.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: За сутки в Калининградской области в четырёх ДТП пострадали пять человек (фото)
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За сутки в Калининградской области в четырёх ДТП пострадали пять человек (фото)