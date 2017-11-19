На Московском проспекте столкнулись две легковушки и два троллейбуса
19-11-2017 15:46  
Калининградская область вошла в топ-10 культурно развитых регионов
19-11-2017 13:42  
NASA опубликовало видео об изменении Земли за последние 20 лет
19-11-2017 13:11  
В Калининграде Балтфлот устроил выставку современной техники ракетчиков и артиллеристов
19-11-2017 12:38  
В Калининграде женщину с коляской зажало дверями автобуса
19-11-2017 09:31  
После крупного ДТП в Марий Эл задержаны водитель и арендатор автомобиля
19-11-2017 09:10  
В Калининграде пройдёт конкурс детских хоровых коллективов "Русская Метелица"
19-11-2017 08:25  
Минобороны Польши: учения "Запад-2017" — подготовка России к агрессии
19-11-2017 06:46  
С застройщика ООО «Романово» взыскали более 600 тыс. руб. за нарушение сроков передачи квартиры
19-11-2017 06:20  
В Китае робот успешно сдал экзамен на врача
19-11-2017 05:22  
О молодых губернаторах и провальных интервью: о чём калининградцы спрашивали Владимира Познера
19-11-2017 05:13  
Калининградский янтарный комбинат побил 40-летний рекорд и досрочно выполнил план
19-11-2017 04:36  
ГИБДД предупреждает о гололёде и тумане на трассах Калининградской области
19-11-2017 04:28  
Петербургский школьник запустил в соцсети флешмоб в поддержку олимпийской сборной России
19-11-2017 03:07  
Парки, гаражи, СНТ: что не устраивает горожан в новых правилах застройки Калининграда
19-11-2017 02:24  
» » После крупного ДТП в Марий Эл задержаны водитель и арендатор автомобиля

После крупного ДТП в Марий Эл задержаны водитель и арендатор автомобиля

В мире
194
0

Об этом сообщает пресс-служба СК России. Водитель и арендатор автомобиля задержаны в связи с уголовным делом о ДТП в Республике Марий Эл, где погибли 15 человек.

От этого полуприцеп занесло на заснеженной дороге на встречную полосу движения, где он столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. Следствием установлено, что на грузовом автомобиле, перевозившем лесоматериалы, использовались не отвечающие требованиям безопасности колёсные шины.

Возбуждено уголовное дело по ч. По подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств задержан водитель. 263.1 УК РФ ('Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц'). 4 ст. В ближайшее время им будет выбрана мера пресечения. По подозрению в совершении данного преступления задержан арендатор автомобиля и владелец полуприцепа.

В результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло 16 ноября на 64 километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. Ещё четверо пассажиров доставлены в больницы Йошкар-Олы.  Среди них есть ребёнок.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: После крупного ДТП в Марий Эл задержаны водитель и арендатор автомобиля
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
После крупного ДТП в Марий Эл задержаны водитель и арендатор автомобиля