После крупного ДТП в Марий Эл задержаны водитель и арендатор автомобиля

Об этом сообщает пресс-служба СК России. Водитель и арендатор автомобиля задержаны в связи с уголовным делом о ДТП в Республике Марий Эл, где погибли 15 человек.

От этого полуприцеп занесло на заснеженной дороге на встречную полосу движения, где он столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. Следствием установлено, что на грузовом автомобиле, перевозившем лесоматериалы, использовались не отвечающие требованиям безопасности колёсные шины.

Возбуждено уголовное дело по ч. По подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств задержан водитель. 263.1 УК РФ ('Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц'). 4 ст. В ближайшее время им будет выбрана мера пресечения. По подозрению в совершении данного преступления задержан арендатор автомобиля и владелец полуприцепа.

В результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло 16 ноября на 64 километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. Ещё четверо пассажиров доставлены в больницы Йошкар-Олы. Среди них есть ребёнок.

Материал к публикации подготовил