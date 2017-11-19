На Московском проспекте столкнулись две легковушки и два троллейбуса

Об этом сообщили очевидцы в группе 'Сообщество автомобилистов Калининграда и области' в 'ВКонтакте'. Вечером в воскресенье, 19 ноября, на Московском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух троллейбусов.

Оно затруднило движение транспорта на проспекте. ДТП, по словам очевидцев, произошло в районе ТЦ 'Сити'. Водителям советуют держаться левой полосы.

Суздальской до дома №169 А. Согласно данным сервиса 'Яндекс Пробки', из-за ДТП образовалась пробка от ул. Транспорт там движется со скоростью 5 км/ч.

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