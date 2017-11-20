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Региональный минздрав: болельщиков во время ЧМ будут лечить за счёт принимающей стороны

В мире
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Об этом в понедельник, 20 ноября, во время оперативного совещания сообщил министр здравоохранения области Александр Кравченко. Футбольных фанатов, которые приедут во время ЧМ-2018 в Калининград, будут лечить за счёт средств регионального бюджета. Речь при этом не идёт о туристах, которые приедут с медстраховками.

Там люди в случае необходимости будут приходить в себя, после чего их отправят по гостиницам. Чиновник отметил, что в регионе определены места под создание медвытрезвителей.

  Летом прошлого года стало известно, что в регионе на время проведения ЧМ-2018 откроют вытрезвители.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Региональный минздрав: болельщиков во время ЧМ будут лечить за счёт принимающей стороны
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Региональный минздрав: болельщиков во время ЧМ будут лечить за счёт принимающей стороны