Региональный минздрав: болельщиков во время ЧМ будут лечить за счёт принимающей стороны

Об этом в понедельник, 20 ноября, во время оперативного совещания сообщил министр здравоохранения области Александр Кравченко. Футбольных фанатов, которые приедут во время ЧМ-2018 в Калининград, будут лечить за счёт средств регионального бюджета. Речь при этом не идёт о туристах, которые приедут с медстраховками.

Там люди в случае необходимости будут приходить в себя, после чего их отправят по гостиницам. Чиновник отметил, что в регионе определены места под создание медвытрезвителей.

Летом прошлого года стало известно, что в регионе на время проведения ЧМ-2018 откроют вытрезвители.

Материал к публикации подготовил