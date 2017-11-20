Открывал дверь всем постучавшимся: в Правдинске мужчина, натянув на лицо свитер, ограбил соседа

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В Правдинске 42-летний мужчина в импровизированной маске ограбил соседа-пенсионера, изучив его привычки.

Пенсионер сообщил, что накануне вечером неизвестный постучался в дверь его квартиры, а после того как он открыл её, потребовал деньги. В дежурную часть обратился 88-летний местный житель. Пенсионер не смог описать приметы внешности нападавшего, поскольку тот натянул на лицо свитер. Пожилой мужчина достал из кармана 5000 рублей и отдал налётчику.

Выяснилось, что незадолго до происшествия к потерпевшему с просьбой одолжить денег обращался его сосед, но получил отказ. Сотрудники полиции определили круг лиц, которые были осведомлены о привычке владельца квартиры открывать двери всем постучавшимся в любое время суток. Версия о его причастности к грабежу подтвердилась.

В отношении него следователи возбудили уголовное дело по ст. 41-летнего мужчину задержали. Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. 161 УК РФ ('Грабёж').

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