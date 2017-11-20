Калининградец, пострадавший в ДТП на территории Новгородской области, отсудил более 400 тыс. рублей

Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. Суд взыскал компенсацию в пользу водителя легкового автомобиля, пострадавшего в ДТП с грузовиком на территории Новгородской области.

За рулём иномарки сидел калининградец. Осенью 2016 года в Новгородской области водитель грузовика превысил скорость на мокрой дороге и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Renault. В результате ДТП он получил различные травмы средней тяжести.

Таким образом, с него взыскали компенсацию морального вреда — 400 000 рублей, а также судебные расходы — 25 000 рублей. Установив, что собственником грузового автомобиля является индивидуальный предприниматель, суд пришёл к выводу о том, что именно он должен компенсировать пострадавшему причинённый вред.

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