"Пролетел десять метров": на Б. Окружной сбили мужчину на пешеходном переходе

Об этом LiveKenig рассказала свидетельница ДТП Елена Лубнина. Во вторник, 21 ноября, в Калининграде на Большой Окружной сбили мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Авария произошла на первом большом пешеходном переходе, который находится примерно в 400 метрах от съезда на Советский проспект. Женщина живёт в СНТ '40 лет Победы'. Около 6:30 утра Елена шла на работу и увидела, как мужчина переходит проезжую часть.

В это время по его полосе двигался автомобиль Audi со стороны Советского проспекта. 'Он дошёл почти до середины дороги и остановился, чтобы пропустить большую машину, которая ехала справа. Он сбил его левым крылом. Его водитель, вероятно, подумал, что человек пойдёт дальше, и даже не снизил скорость. Я подбежала к нему, думала, он житель нашего общества, но не узнала. Удар был такой силы, что мужчина подлетел вверх и упал где-то в десяти метрах. У него было разбито всё лицо, он, видно, получил очень серьёзные травмы', — говорит Елена Лубнина.

Недавно здесь установили знак '40', но водители его игнорируют, никто даже не притормаживает. По словам женщины, этот человек не первый, кто попал под колёса авто на этом пешеходном переходе. К тому же этот знак не видно в темноте.

Мы жаловались в мэрию. 'Здесь нет освещения. Нас давят, как клопов. Ярошук пообещал нам поставить дополнительную светоточку, но какую дополнительную, когда здесь нет ни одного фонаря? Сколько ещё нужно сбить человек, чтобы чиновники озаботились безопасностью людей на этом участке?' — возмущается женщина.

По словам некоторых свидетелей ДТП, за рулём иномарки, сбившей мужчину, сидел военнослужащий. По данным источника в экстренных службах региона, пострадавшего пешехода доставили в БСМП с тяжёлыми травмами.

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