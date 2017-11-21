В Литве задержали партию гашиша на миллион евро, предназначавшуюся для России (видео)

Об этом сообщает Ru.Delfi. Сотрудники главного комиссариата полиции Вильнюсского округа задержали в пригороде Утены 100 килограммов гашиша стоимостью почти миллион евро.

Чтобы спрятать их, он изменил конструкцию автомобиля. 1 ноября ходе спецоперации задержали мужчину, который пытался вывести наркотики на автомобиле Volvo S80 из Литвы в Латвию.

Через несколько дней задержали и подозреваемого в организации этой контрабанды. По данным полиции, гашиш предназначался для российского рынка.

Им грозит от десяти до 15 лет лишения свободы. Оба подозреваемых находятся под арестом.

Материал к публикации подготовил