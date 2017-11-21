С декабря все поликлиники Калининграда будут работать по субботам и начинать приём раньше

Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения региона Александр Кравченко. С 1 декабря 2017 года все поликлиники Калининграда будут работать по субботам и увеличат время приёма пациентов.

Также решается вопрос о том, чтобы поликлиники заканчивали работу позднее. По словам чиновника, для всех амбулаторно-поликлинических лечебных учреждений регионального центра разрабатывается новый регламент работы, согласно которому начинать приём посетителей медики будут уже в 7:30 утра.

То есть это должен быть почти полноценный рабочий день', — уточнил Кравченко. 'Субботу планируем сделать рабочую, причём не только с точки зрения дежурного терапевта, а чтобы можно было специализированную помощь получить и анализы сдать.

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