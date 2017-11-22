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В котельной поезда Калининград - Москва белорусские таможенники нашли двух варанов (фото)

В мире
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Об этом сообщается на официальном сайте Таможенных органов Республики Беларусь. Гродненские таможенники обнаружили в поезде, идущем из Калининграда в Москву, двух рептилий.

Переноску с животными, обмотанную скотчем,  нарушители спрятали в котельной поезда. Двух варанов длиной 122 и 130 см провозили нелегально.

Они переданы в зоопарк. Отмечается, что вараны находились в анабиозе. 1 ст. Таможня возбудила административное дело в соответствии с ч. 14.5 КоАП Республики Беларусь.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В котельной поезда Калининград - Москва белорусские таможенники нашли двух варанов (фото)
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В котельной поезда Калининград - Москва белорусские таможенники нашли двух варанов (фото)