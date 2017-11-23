Администрация Калининграда смогла купить автомобиль лишь с третьего раза
23-11-2017 07:14  
Общественная палата Калининградской области утвердила 9 рабочих комиссий
23-11-2017 06:32  
Депутаты Облдумы поддержали отмену льготы по налогу на имущество
23-11-2017 01:24  
В Зеленоградске осудили мужчину, убившего приятеля за отказ подарить ему свою одежду
22-11-2017 18:43  
Остановили за тонировку, нашли марихуану: 17-летний подросток собирался перебросить наркотики в ИК (видео)
22-11-2017 18:34  
На ул. Радужной прохожие нашли истекающего кровью мужчину
22-11-2017 17:45  
Рольбинов: Мы ожидаем, что на матчи ЧМ приедет много болельщиков на автомобилях
22-11-2017 17:37  
С ул. Баранова эвакуировали микроавтобус, в котором хранился товар для незаконной торговли (видео)
22-11-2017 16:50  
На участке возле автовокзала, где росли десять елей, проложат дорогу для автобусов
22-11-2017 16:26  
По факту незаконной продажи 40 га земли под Гурьевском возбуждено уголовное дело
22-11-2017 16:22  
За размещение видов Кафедрального собора на сувенирах придётся платить
22-11-2017 15:49  
В Калининграде простятся с 33-летней основательней фонда помощи онкобольным "Луиза"
22-11-2017 15:41  
В Калининграде столкнулись автобус и маршрутка, есть пострадавшие (фото)
22-11-2017 14:18  
На выходных ветер в Калининграде усилится до 17 м/с
22-11-2017 14:18  
"Дети ходят в резиновых сапогах": в Калининграде затопило территорию лицея №35
22-11-2017 13:56  
» » Калининградка отсудила у бизнесмена более 400 тыс. рублей за бракованные двери

Калининградка отсудила у бизнесмена более 400 тыс. рублей за бракованные двери

В мире
214
0

Об этом сообщает пресс-служба областного суда. Калининградка отсудила у индивидуального предпринимателя компенсацию за бракованные двери.  

Женщина передала ему деньги — более 130 000 рублей. Женщина заключила с бизнесменом договор, по условиям которого предприниматель до 10 июля 2017 года должен был изготовить и установить в её квартире межкомнатные двери.  

Женщина просила поменять двери, но предприниматель ей отказал. Когда товар привезли и распаковали, выяснилось, что размер дверных коробок превышает размеры проёмов.  

  'Установив, что ответчик нарушил сроки выполнения работ, а также передал заказчице товар, не соответствующий условиям договора, суд пришёл к выводу об обоснованности требований истицы о расторжении договора и взыскании денег, а также неустойки', — пояснили в пресс-службе суда.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Калининградка отсудила у бизнесмена более 400 тыс. рублей за бракованные двери
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Калининградка отсудила у бизнесмена более 400 тыс. рублей за бракованные двери