С ул. Баранова эвакуировали микроавтобус, в котором хранился товар для незаконной торговли (видео)

Баранова эвакуировали микроавтобус, в котором уличные торговцы организовали склад. В Калининграде с ул. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Они потребовали от продавцов убрать разложенный прямо на обочине товар, а также увезти припаркованный в неположенном месте микроавтобус, который являлся импровизированным складом. Полицейские провели рейд по выявлению и пресечению фактов незаконной торговли в районе Центрального продовольственного рынка.

В результате рейда 13 продавцов привлекли к административной ответственности по статье 'Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации'.

Санкция в этом случае предусматривает арест до 15 суток', — пояснили в ведомстве. 'Сотрудники полиции вынесли гражданам предписания на прекращение незаконной торговли и предупредили, что в случае повторного нарушения они будут привлечены к административной ответственности за невыполнение законных требований.

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