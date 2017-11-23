В Светлогорске директор МУП незаконно выписывал себе премии

Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. В Светлогорске руководитель муниципального предприятия незаконно выписывал себе премии.

Таким образом, руководитель присвоил более 280 000 рублей, что является крупным размером. По версии следствия, с февраля 2010 года по декабрь 2012 года директор муниципального предприятия незаконно издавал приказы, на основании которых получал доплаты к должностному окладу.

160 УК РФ ('Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере'). Против него возбудили уголовное дело по ст. Дело передали в Светлогорский городской суд.

Материал к публикации подготовил