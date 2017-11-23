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В Светлогорске директор МУП незаконно выписывал себе премии

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. В Светлогорске руководитель муниципального предприятия незаконно выписывал себе премии.  

Таким образом, руководитель присвоил более 280 000 рублей, что является крупным размером. По версии следствия, с февраля 2010 года по декабрь 2012 года директор муниципального предприятия незаконно издавал приказы, на основании которых получал доплаты к должностному окладу.  

160 УК РФ ('Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере'). Против него возбудили уголовное дело по ст. Дело передали в Светлогорский городской суд. 

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Светлогорске директор МУП незаконно выписывал себе премии
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В Светлогорске директор МУП незаконно выписывал себе премии