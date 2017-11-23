Остановили за тонировку, нашли марихуану: 17-летний подросток собирался перебросить наркотики в ИК (видео)

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. В отношении калининградца, задержанного с 50 граммами марихуаны, возбудили уголовное дело.

Победы, чтобы проверить тонировку автомобиля. 17 ноября около 2:45 сотрудники ДПС остановили машину Renault на пр. У него нашли полиэтиленовый пакет, перемотанный скотчем. 17-летний пассажир заметно нервничал. Внутри была марихуана общей массой 50,9 грамма.

Против 17-летнего подростка возбудили уголовное дело по ст. По оперативным данным, он собирался перекинуть свёрток с наркотиками на территорию одной из исправительных колоний. Ему грозит до трёх лет лишения свободы. 228 УК РФ ('Незаконное хранение наркотических средств').

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