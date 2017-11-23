На ул. Радужной прохожие нашли истекающего кровью мужчину

Радужной прохожие обнаружили истекающего кровью мужчину. В среду, 22 ноября, на ул. Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Радужной лежит мужчина с ножевыми ранениями. Днём в полицию поступило сообщение от местных жителей, что на ул. Они выяснили, что пострадавший выпивал со своим знакомым и подругой в садовом домике на территории гаражного общества. Сотрудники ППС прибыли на место. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности.

Раненый мужчина убежал, он хотел добраться до участкового опорного пункта, но упал без сознания от обильной кровопотери. 31-летний житель Багратионовска взял нож и ударил им приятеля в грудь и шею. Его нашли жители района и вызвали медиков.

Подозреваемого задержали. В настоящее время здоровью пострадавшего ничто не угрожает. Решается вопрос о возбуждении в отношении 31-летнего мужчины, ведущего асоциальный образ жизни, уголовного дела.

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