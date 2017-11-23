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В Зеленоградске осудили мужчину, убившего приятеля за отказ подарить ему свою одежду

В мире
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Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. В Зеленоградске осудили мужчину за убийство знакомого и угрозу убийством.  

Также в пользу матери и отца погибшего мужчина должен будет заплатить компенсацию морального вреда 500 000 рублей каждому. Его приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.  

Окружной в ходе конфликта во время застолья мужчина ударил приятеля ножом в грудь. Днём 7 марта 2017 года в квартире дома по ул. От полученных ранений тот умер в больнице.

В момент ударов подсудимый угрожал убийством ещё одному приятелю, который попытался защитить друга. Как ранее сообщало следствие, между убитым и обвиняемым произошёл конфликт из-за отказа потерпевшего подарить ему свою одежду.

Он пояснил, что убивать знакомого не хотел, а случайно ударил его ножом в ходе словесной перепалки. В судебном заседании обвиняемый вину не признал. И каких-либо угроз убийством другому приятелю не высказывал.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: В Зеленоградске осудили мужчину убившего приятеля за отказ подарить ему свою одежду
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В Зеленоградске осудили мужчину, убившего приятеля за отказ подарить ему свою одежду