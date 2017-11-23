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В Калининграде столкнулись автобус и маршрутка, есть пострадавшие (фото)

В мире
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Об этом LiveKenig сообщили очевидцы. В Калининграде на перекрёстке улицы Красносельской и проспекта Победы столкнулись автобус и маршрутное такси.

По словам свидетелей происшествия, пассажирский автобус выехал на перекрёсток под жёлтый сигнал светофора и столкнулся с маршруткой, которая в этот момент выезжала с улицы Менделеева. ДТП произошло в среду вечером.

Одного из пострадавших увезла скорая помощь. Очевидцы рассказывают, что при аварии пострадали несколько человек. Подробности инцидента уточняются.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: В Калининграде столкнулись автобус и маршрутка есть пострадавшие (фото)
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В Калининграде столкнулись автобус и маршрутка, есть пострадавшие (фото)