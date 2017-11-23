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При столкновении автобуса и маршрутки пострадали два человека

В мире
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Победы пострадали два человека. В ДТП с автобусом и маршруткой на перекрёстке улицы Красносельской и пр.   Об этом LiveKenig сообщил источник в экстренных службах города.

Возможно, у неё перелом костей таза. 42-летнюю женщину доставили в больницу с ушибами спины. Пенсионера госпитализировали с сотрясением головного мозга. Травмы получил и 80-летний пассажир.  

По словам свидетелей происшествия, пассажирский автобус выехал по проспекту Победы на перекрёсток под жёлтый сигнал светофора и столкнулся с маршруткой, поворачивавшей на улицу Красносельскую. Авария произошла около 19:00.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: При столкновении автобуса и маршрутки пострадали два человека
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При столкновении автобуса и маршрутки пострадали два человека