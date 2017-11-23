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Следователи возбудили уголовное дело после смерти рабочего на стройке в Зеленоградском районе

В мире
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Об этом сообщает ведомство. Следователями регионального СКР по факту нарушения на предприятии требований охраны труда, повлёкшего смерть рабочего, возбуждено уголовное дело.  

  По предварительным данным, 21 октября подсобный рабочий одной из строительных компаний устанавливал опалубку на объекте в посёлке Геройское Зеленоградского района.

В результате в ходе проведения работ 32-летний подсобный рабочий упал с высоты не менее десяти метров и получил травмы, не совместимые с жизнь, от которых умер на месте', — пояснили в региональном СУ СК РФ. 'При этом должностными лицами не были обеспечены требования правил техники безопасности, регламентирующие обязательное использование при работе на высоте предохранительной привязи, не проведён соответствующий инструктаж с работником.  

143 УК РФ ('Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека'). Следователи возбудили уголовное дело по ст. Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас устанавливается обвиняемый, назначены необходимые экспертизы.

Садовой. ЧП произошло на ул. Очевидцы сообщили, что мужчина упал с девятиметровой высоты. 

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Следователи возбудили уголовное дело после смерти рабочего на стройке в Зеленоградском районе
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Следователи возбудили уголовное дело после смерти рабочего на стройке в Зеленоградском районе