В Калининградской области работница санатория обокрала инвалида-колясочника, подсмотрев PIN-код карты

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В Мамоново сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу 30 000 рублей с кредитной карты инвалида-колясочника.

Выяснилось, что к хищению денег причастна бывшая работница оздоровительного учреждения. 68-летняя пенсионерка обратилась в полицию и сообщила, что после пребывания в одном из санаториев обнаружила пропажу с кредитной карты 30 000 рублей. Подозреваемая пояснила, что запомнила PIN-код кредитки, помогая подопечной с покупками. 58-летняя женщина, ранее судимая за кражу, созналась в содеянном.

158 УК РФ ('Кража'). В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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