Водитель и пассажирка рейсового автобуса рассказали подробности ДТП на проспекте Победы

Он и его пассажирка рассказали LiveKenig о столкновении с микроавтобусом. Водитель пассажирского автобуса, попавшего в ДТП на проспекте Победы вечером в среду, утверждает, что выехал на перекрёсток на мигающий зеленый свет.

Кострово. Екатерина Казанцева — пассажирка автобуса №107 — пояснила, что возвращалась из Калининграда к себе домой в пос. Автобус неожиданно резко затормозил, после чего произошёл удар. Женщина сидела в передней части салона на третьем ряду.

Я не увидела, на какой свет ехал водитель, и что случилось на дороге. 'Салон был заполнен людьми, многие стояли, было много детей. Пассажиры попытались поднять её, но она плакала, говорила, что ей больно, что у неё межпозвоночные грыжи. Сразу всё внимание переключила на кондуктора - она стояла рядом со мной в проходе и плашмя упала на спину, ударилась очень сильно. Кроме неё в салоне упали ещё несколько человек, но я не видела, чтобы кто-то ещё пострадал. Потом с трудом её все же удалось посадить, пока она ждала скорую, всё время плакала. Медики и ГАИ приехали быстро, а мы ещё около получаса ждали, чтобы нас подобрал другой автобус', — рассказала Екатерина Казанцева. Люди вызвали скорую помощь и вышли на улицу.

Водитель большого автобуса, вероятно, пытался уйти от столкновения, и задел его по касательной. По словам женщины, желтый минивен Renault, с которым столкнулся рейсовый автобус, развернуло от удара. Из 'буса' вышли водитель и пожилой пассажир.

А кто виноват, уже решит ГИБДД', — говорит Екатерина. 'Тут однозначно, что водители автобусов не поделили перекрёсток.

Сергей говорит, что впервые попал в такое ДТП, и утверждает, что в аварии не виновен. По словам 54-летнего водителя рейсового автобуса, общий стаж вождения у него 36 лет.

Я выехал на перекрёсток на мигающий зеленый свет, а слева, на улицу Красносельскую, поворачивал микроавтобус. 'Мы двигались по проспекту Победы в сторону Балтийска. Он выскочил на перекрёсток раньше времени!' — уверен водитель автобуса.

Маршруты меняются - это 105, 107, 140, 120 автобусы, которые курсируют по области. Сергей рассказал, что ездит на рейсовых автобусах более 20 лет.

С рейсов меня не снимали, сегодня у меня законный выходной, а завтра я выхожу на работу', -— говорит он. 'Я вчера рассказал всё ГИБДД и написал кучу объяснительных.

Сегодня она уже вышла на работу. 'С кондуктором я уже вчера разговаривал - у неё всё хорошо, просто ушиб спины. Во всяком случае, вчера он сам передвигался и был в сознании', — сообщил Сергей. Контактов пожилого человека у меня нет, но хочется верить, что с ним всё в порядке.

Его на месте не оказалось, а главный инженер предприятия ситуацию комментировать отказался. Редакция LiveKenig попыталась получить комментарии у руководителя компании-перевозчика ООО 'Регио-экспресс'.

Я ничего говорить не буду', — сообщил мужчина. 'Все материалы сейчас в ГИБДД, они занимаются расследованием.

Победы произошло 22 ноября около 19:00. ДТП с автобусом и автомобилем Renault на перекрёстке улицы Красносельской и пр. 80-летний пассажир микроавтобуса Renault госпитализирован с сотрясением головного мозга. В нём пострадали два человека - 42-летнюю женщину-кондуктора доставили в больницу с ушибами спины. По данным ГИБДД, микроавтобус Renault под управлением 54-летнего водителя на регулируемому перекрёстке при повороте налево врезался в ехавший во встречном направлении рейсовый автобус.

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