В Зеленоградском районе 45-летняя предпринимательница продавала алкоголь без лицензии

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В Зеленоградском районе полицейские изъяли у нарушительницы правил торговли алкоголь на сумму 163 000 рублей.

Лицензии на это у женщины не было. 45-летняя предпринимательница хранила в принадлежащем ей магазине крепкие спиртные напитки, а также продавала их местным жителям.

171.3 УК РФ ('Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции'). Против предпринимательницы возбудили уголовное дело по ст. Санкция статьи включает наказание в виде штрафа в размере до трёх миллионов рублей и лишения свободы на срок до трёх лет.

Материал к публикации подготовил