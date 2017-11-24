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Следственный комитет начал проверку по публикации Клопс.Ru о покусанных собакой детях

В мире
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Об этом сообщили в региональном СКР. Правоохранительные органы начали проверку по публикации LiveKenig о покусанных собакой детях.

Гайдара бездомный пёс, которого прикармливали жители дома, покусал двоих восьмилетних детей. 22 ноября на сайте LiveKenig вышла публикация о том, что 17 ноября в Калининграде на ул.

Следователями опрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливается, имелся ли у собаки хозяин или она является бездомной. 'По данному факту следственными органами СК РФ по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Она отметила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Если будет установлено, что собака является бездомной, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию отлова бродячих собак', — сообщила LiveKenig старший помощник руководителя CУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Следственный комитет начал проверку по публикации Клопс.Ru о покусанных собакой детях
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Следственный комитет начал проверку по публикации Клопс.Ru о покусанных собакой детях